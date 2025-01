Trump stoppt Lieferung lebensrettender Arznei

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Lieferung von Medikamenten gegen HIV, Malaria und Tuberkulose sowie von medizinischen Hilfsgütern für Neugeborene in von der US-Entwicklungshilfeagentur USAID unterstützten Ländern eingestellt. Am Dienstag erhielten Auftragnehmer und Partner der Behörde Anweisungen, ihre Arbeit mit sofortiger Wirkung zu stoppen, wie mehrere Insider berichteten. Der Schritt ist Teil eines umfassenden Einfrierens der US-Hilfsprogramme, das seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar gilt. »Das ist katastrophal«, sagte Atul Gawande, früherer Leiter der Abteilung für globale Gesundheit bei der USAID. »Gespendete Medikamente halten 20 Millionen Menschen mit HIV am Leben. Das hört heute auf.« Die USA stellten zuletzt 42 Prozent der humanitären Hilfe weltweit bereit, die von der UNO 2024 erfasst wurde. (Reuters/jW)