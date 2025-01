Banken verschärfen Kriterien für Kredite

Frankfurt am Main. Die Aufnahme eines Kredits bei Banken der BRD ist im letzten Quartal 2024 erneut schwieriger geworden. Grund seien gestiegene Ausfallrisiken durch die schlechte Wirtschaftslage, wie die Deutsche Bundesbank am Dienstag mitteilte. Für das erste Quartal dieses Jahres werde mit einer weiteren Verschärfung der Kriterien für die Vergabe gerechnet. Das betreffe Unternehmenskredite, private Wohnungsbaukredite und Konsumenten- und sonstige Kredite an Haushalte. (AFP/jW)