Rom und Riad vertiefen Zusammenarbeit

Mailand. Italien und Saudi-Arabien haben am Wochenende Kooperations- und Industrieabkommen im Volumen von rund zehn Milliarden Dollar unterzeichnet. Dies sei Teil einer verstärkten strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, sagte die italienische extrem rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Sonntag, wie die Agentur Reuters am Abend berichtete. Meloni hatte zuvor den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im saudischen Al-Ula getroffen. Sie sprach vom Beginn einer »neuen Phase der Partnerschaft« zwischen beiden Ländern. (Reuters/jW)