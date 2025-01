Türkei: Ermittlungen wegen Hotelbrands

Istanbul. Nach dem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet mit 78 Toten sitzen inzwischen 19 Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Agentur Anadolu am Montag berichtete, sind auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bolu und der stellvertretende Chef der örtlichen Feuerwehr unter den Verdächtigen. Der Hotelbesitzer und sein Schwiegersohn, der Chefelektriker des Hotels und der Küchenchef waren bereits kurz nach dem Unglück am Dienstag vergangener Woche festgenommen worden. Nun wird wegen möglicher Versäumnisse der Behörden und der Hotelleitung ermittelt.(AFP/jW)