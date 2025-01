Serbien: Studenten errichten Blockade

Belgrad. Mehrere tausend Studenten haben am Montag in der serbischen Hauptstadt Belgrad einen Verkehrsknotenpunkt blockiert, um gegen Korruption und für mehr Transparenz in den Ermittlungen zu einem tödlichen Unfall am Bahnhof der Stadt Novi Sad zu protestieren. Mit Trillerpfeifen ausgestattet, zogen die Studenten in verschiedenen Demonstrationszügen am Morgen von ihrer Universität aus los. Die Regierung wirft den Demonstranten vor, von »ausländischen Kräften« unterstützt zu werden und eine erneute »Farbenrevolution« zu planen. (AFP/jW)