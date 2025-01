Ukraine feuert erneut Kommandeur

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat zum dritten Mal binnen einem Jahr den Kommandeur am Frontabschnitt zur Verteidigung der Stadt Pokrowsk ausgetauscht. In seiner Videoansprache am späten Sonntag abend erklärte das Staatsoberhaupt, es habe dem Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Generalmajor Michailo Drapatij, die Verantwortung für den Frontabschnitt übertragen. Drapatij soll Generalmajor Andrij Gnatow ersetzen, der das Kommando seit Juni innehatte. Mit einer Einnahme von Pokrowsk käme Russland seinem Ziel einer Besetzung des ganzen Donbass entscheidend näher. (Reuters/jW)