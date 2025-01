DR Kongo: Miliz nimmt Goma ein

Goma. Nach tagelangen schweren Kämpfen im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo hat die Miliz »M 23« nach eigenen Angaben vom Montag die Provinzhauptstadt Goma eingenommen haben. Eine Bestätigung durch die Regierung in Kinshasa gab es zunächst nicht. Einwohner berichteten am Morgen, noch immer werde in der Stadt geschossen. Es gebe zudem Plünderungen. Am Vormittag hieß es weiter, in Goma seien Kämpfer der »M 23« zu sehen, ebenso wie Soldaten der Armee mit weißen Flaggen. Lediglich im Stadtzentrum würden die Kämpfe andauern. »Es stimmt, dass die ›M 23‹ in Goma eingedrungen ist, aber ich bin nicht sicher, ob sie die gesamte Stadt kontrollieren«, sagte der Polizist Stanley Mugisho gegenüber dpa. Im rohstoffreichen Nordkivu kämpft die »M 23« seit Jahren gegen die Regierungstruppen und mit diesen verbündete Milizen. (dpa/jW)