Umfrage: Wähler mit ausländischen Wurzeln mögen Wagenknecht

Christophe Gateau/dpa Sahra Wagenknecht bei einem RTL-Interview am Donnerstag

Berlin. Viele Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund finden das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) interessant. Laut einer repräsentativen Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim) können sich 55,5 Prozent der Deutschen mit Wurzeln in der Türkei oder der arabischen Welt gut vorstellen, ihre Stimme bei einer Bundestagswahl der neuen Partei zu geben. Dies berichtete dpa am Donnerstag.

Bei den Befragten ohne Migrationshintergrund ist diese Neigung mit 34,6 Prozent den Angaben zufolge deutlich geringer. Der Wert für Menschen mit Wurzeln in Russland oder einem anderen Gebiet der früheren Sowjetunion liegt laut Studie um rund sieben Prozent über dem Wert für Menschen ohne Migrationshintergrund.

Gefragt wurde von dem Forscherteam nicht, welche Partei man wählen würde, wenn am kommenden Tag Bundestagswahl wäre. Vielmehr ging es um die Parteipräferenz. Die insgesamt 2.689 Befragten konnten sich auf einer Skala von 1 – »würde ich mit Sicherheit nicht wählen« – bis 7 – »würde ich mit Sicherheit wählen« – zu allen aktuell im Bundestag vertretenen Parteien positionieren. Somit kann ein Befragter gegebenenfalls auch als möglicher Wähler für mehrere Parteien erfasst werden.

Die Daten in Bezug auf die anderen im Bundestag vertretenen Parteien will das Dezim am Freitag veröffentlichen. (dpa/jW)