Einbrecher haben die Türen des kulturhistorischen Museums in Assen in den Niederlanden nachts aufgesprengt und archäologische Funde aus Rumänien gestohlen. Darunter befinden sich der goldene Helm von Coțofenești und weitere Exponate der Sonderausstellung »Dakien – das Reich aus Gold und Silber« aus dem Nationalmuseum für die Landesgeschichte in Bukarest, wie die Polizei mitteilte. Von den Tätern fehlt im Moment noch jede Spur. Anlässlich der Ausstellung über das antike Reich von Dakien im heutigen Rumänien befanden sich mehr als 50 Gold- und Silberschätze im Drents Museum. (dpa/jW)