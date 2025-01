EU-Kommission: Konzept für Deregulierung

Brüssel. Die EU-Kommission hat ein Konzept zum Bürokratieabbau erarbeitet, das dpa am Wochenende vorlag. Der Presseagentur zufolge beinhaltet der Entwurf für ein Strategiepapier »Vereinfachungen in den Bereichen Berichterstattung über nachhaltige Finanzen und Sorgfaltspflichten«. Das Papier soll in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden. So sollen Investitionen etwa für künstliche Intelligenz verstärkt unterstützt und »klimafreundliche Technologien« gestärkt werden, um Energiepreise zu senken. Dpa zufolge könne der erste »Vorstoß« etwa das Lieferkettengesetz der EU betreffen. (dpa/jW)