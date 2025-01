Grüne beschließen Wahlprogramm

Berlin. Die Grünen haben ihr Programm für die Bundestagswahl am 23. Februar beschlossen. Rund zwei Stunden früher als erwartet endete am Sonntag nachmittag der Bundesparteitag in Berlin. Die Delegierten sprachen sich mehrheitlich für ein ganzjähriges und bundesweites Feuerwerksverkaufsverbot aus sowie für mehr Spielräume für die Länder bei Verbots- und Erlaubniszonen. Die Schuldenbremse, die der Neuverschuldung enge Grenzen setzt, wollen die Grünen lockern. Ein Vorstoß für ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 Kilometern pro Stunde auf Landstraßen scheiterte. (dpa/jW)