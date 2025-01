Sudan: 70 Tote bei Angriff auf Krankenhaus

Khartum. Im Sudan wurden mehr als 70 Menschen durch einen Drohnenangriff auf eine Klinik getötet. Der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, forderte in der Nacht zu Sonntag auf X, die Angriffe auf das Gesundheitssystem müssten endlich aufhören. Die in der Region Norddarfur attackierte Klinik sei die einzige funktionstüchtige in der Regionalhauptstadt Al-Faschir und diene unter anderem als Geburts- und Kinderklinik. Der Angriff, Regionalbehörden zufolge von der RSF-Miliz, traf am Freitag die Notaufnahme, wodurch Patienten, darunter Kinder, getötet wurden. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. (Reuters/jW)