Japanische Zentralbank erhöht Leitzins

Tokio. Die Bank of Japan (BOJ) hat ihren Leitzins am Freitag angehoben. Der kurzfristige Leitzins stieg laut Mitteilung der Zentralbank nun von 0,25 Prozent auf 0,5 Prozent. Die BOJ hatte ihre Nullzinspolitik im Juli 2024 mit einer Anhebung beendet. Damals kam es zu einem kurzzeitigen Beben an den Finanzmärkten, das die japanische Börse zunächst heftig erschütterte. Der Index Nikkei und der breitere Topix notierten am Freitag vormittag noch mit einem Plus von 0,4 Prozent (Reuters/jW)