Israel verlässt Libanon nicht wie vereinbart

Tel Aviv. Die israelische Armee zieht nicht wie vereinbart bis Montag aus dem Libanon ab. Die Armee werde die Frist von 60 Tagen (Montag, vier Uhr Ortszeit) nicht einhalten, da das Abkommen zur Waffenruhe von libanesischer Seite nicht vollständig umgesetzt worden sei, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag. Der schrittweise Rückzugsprozess werde in Absprache mit den USA fortgesetzt. Bereits am Donnerstag hatte Israel behauptet, die Bedingungen der Waffenruhe würden nicht rasch genug erfüllt. Die Hisbollah hatte daraufhin erklärt, es seien Informationen durchgesickert, wonach Israel seinen Abzug über die 60tägige Frist hinaus verschieben würde. Jede Verzögerung wäre ein eklatanter Verstoß gegen das Abkommen, hieß es, dem zufolge der libanesische Staat »mit allen durch internationale Chartas garantierten Mitteln und Methoden« vorgehen müsse, um libanesisches Land »aus den Fängen der Besatzer« zurückzugewinnen. (Reuters/jW)