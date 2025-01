Serbien: Tausende folgen Aufruf zum Streik

Belgrad. Nach dem Aufruf zu einem Generalstreik, der auf Proteste nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Serbien im November zurückgeht, haben sich am Freitag Tausende Studenten und Schüler in der Hauptstadt Belgrad versammelt. Zahlreiche Cafés und Geschäfte in der Hauptstadt waren dem Aufruf gefolgt und blieben geschlossen. Auch in vielen Schulen im Land fiel der Unterricht aus, weil sich Lehrer dem Streik anschlossen oder Eltern ihre Kinder zu Hause behielten. In zahlreichen Theatern und Kinos wurde ebenfalls die Arbeit niedergelegt. Der öffentliche Nahverkehr funktionierte am Vormittag aber ohne Beeinträchtigungen, ebenso die Versorgung mit Strom und Gas. Für den Freitag nachmittag hatte die Regierung im Zentrum des Landes eine Gegenkundgebung angekündigt. (AFP/jW)