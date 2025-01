Baubranche im Jahr 2024 mit Auftragsminus

Wiesbaden. Die Baubranche in Deutschland hat 2024 in den ersten elf Monaten einen Rückgang bei den Auftragseingängen verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, gingen die Volumina im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 0,6 Prozent zurück. Bei den Umsätzen ergab sich demnach ein Rückgang um 1,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im November hatte das Bauhauptgewerbe den Wiesbadener Statistikern zufolge dennoch ein Plus von 7,9 Prozent zu Oktober und von 16,6 Prozent zum Vorjahr verzeichnet. Dies geht dem Branchenverband ZDB zufolge auf den Tiefbau zurück. (dpa/jW)