BSW-Liste in Hamburg zugelassen

Hamburg. Der Wahlausschuss des Landes Hamburg hat am Freitag die vom BSW eingereichte Landesliste zur Bundestagswahl zugelassen. »Zwei von den (Noch-)Parteimitgliedern Dejan Lazic und Norbert Weber eingereichte Listen wurden hingegen nicht zugelassen«, teilte die Partei am Freitag mit. Weber und Lazic hatten im Dezember 2024 im Zuge von innerparteilichen Auseinandersetzungen einen »eigenen« BSW-Landesverband gegründet, noch bevor am 21. Dezember der offizielle Landesverband ins Leben gerufen wurde. Vorübergehend war deshalb spekuliert worden, dass dem BSW in Hamburg der Ausschluss von der Bundestagswahl drohen könnte. (jW)