Autozulieferer warnen vor dramatischem Stellenabbau

Berlin. Große Autozulieferer rufen den Kanzler zu Hilfe. Die Geschäftsführer und Betriebsratsvorsitzenden von Bosch, Continental, Mahle, Schäffler und ZF Group warnen in einem offenen Brief an Olaf Scholz, über den am Donnerstag abend berichtet wurde, vor einer dramatischen Beschäftigungslage in den kommenden Monaten. Seit 2019 seien in der Zulieferindustrie fast 50.000 Stellen abgebaut worden, heißt es. Zentral sei die Notwendigkeit, den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, plädieren die Zulieferer für Steuererleichterungen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. (dpa/jW)