EU sanktioniert georgische Regierungsvertreter

Brüssel. Bestimmte Regierungsvertreter Georgiens und deren Familienangehörige sollen künftig nicht mehr ohne Visum in die Europäische Union einreisen dürfen. Vertreter der EU-Mitgliedstaaten billigten in Brüssel am Freitag entsprechende Regeländerungen für die Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur bestätigten. Nach Angaben der zuständigen EU-Kommissarin Henna Virkkunen sind die Visabeschränkungen eine Reaktion auf die »gewaltsame Unterdrückung friedlicher Demonstranten, politischer Gegner und unabhängiger Medien«.(dpa/jW)