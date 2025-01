Japan: Premier will Gipfel mit Trump

Tokio. Japans Regierungschef Ishiba Shigeru hat am Freitag mit Blick auf den Konflikt mit China gesagt, die USA hätten eine Schlüsselrolle für »Sicherheit und Stabilität« im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei machte er auch den Wunsch nach einem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump deutlich. Japanischen Medienberichten zufolge könnte ein solcher Gipfel schon kommenden Monat in den USA stattfinden. Ishibas Äußerungen unterstreichen auch die japanische Sorge vor Trumps möglicher Forderung nach einer stärkeren Beteiligung Japans an »Verteidigungskosten« als Teil seiner »America First«-Politik. (AFP/jW)