Pistorius will »modernste« Kriegsschiffe

Bremen. Die Marine soll nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius zeitgerecht mit den modernsten Schiffen und Booten ausgestattet werden. Das sei der Anspruch, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einem Besuch bei der zur Unternehmensgruppe Lürssen gehörenden Werft NVL in Bremen. »Die Sicherheitslage in Nord- und Ostsee ist erkennbar anders als noch vor zwei oder drei Jahren«, behauptete der Minister nach einem Gespräch mit Unternehmensvertretern und Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD). »Wir haben es nicht mit militärischen Auseinandersetzungen zu tun oder Konflikten«, erklärte er. Es gebe aber immer wieder Provokationen. Pistorius ergänzte, dass die Freiheit der Meere gewährleistet bleiben müsse: »Und all diese Aufgaben erfordern eine durchweg einsatzfähige und gut ausgestattete deutsche Marine.« (dpa/jW)