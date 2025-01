US-Söldner laut Berichten bald in Gaza stationiert

Washington. »Private Sicherheitskräfte« aus den USA sollen Medienberichten zufolge im Gazastreifen eingesetzt werden. Sie sollen Fahrzeuge von vertriebenen Palästinensern, die aus dem Süden des Küstenstreifens in ihre ursprünglichen Wohnorte im zerstörten Norden zurückkehren, auf Waffen kontrollieren. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf mehrere Regierungsbeamte am Donnerstag (Ortszeit). Auch das US-Nachrichtenportal Axios berichtete über den geplanten Einsatz, der in den kommenden Tagen starten soll. Er sei Teil der von den USA, Ägypten und Katar vermittelten Waffenruhevereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Die Söldner sollen demnach am Netzarim-Korridor kontrollieren, der den Gazastreifen südlich von Gaza-Stadt in zwei Hälften teilt. Laut Axios sind drei »Sicherheitsfirmen« an den Kontrollen beteiligt, zwei aus den USA und eine weitere aus Ägypten.(dpa/jW)