Bloomberg kommt für US-Klimabeiträge auf

Washington. Nachdem der neue US-Präsident Donald Trump erneut den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt hat, will US-Milliardär Michael Bloomberg mit seiner Stiftung für die Lücke bei der Klimafinanzierung aufkommen. Der Unternehmer, der nun Sondergesandter der UNO für den Klimaschutz ist, kündigte am Donnerstag an – wie bereits in Trumps erster Amtszeit – die fehlenden Beiträge an die UN-Klimaschutzbehörde ausgleichen zu wollen. (AFP/jW)