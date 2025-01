VW will Marktanteil in USA verdoppeln

Davos. Der Volkswagen-Konzern beabsichtigt, seinen US-Marktanteil bis 2030 zu verdoppeln, sagte Finanzchef Arno Antlitz am Donnerstag beim World Economic Forum in Davos. Details zu möglichen Investitionen nannte der Manager nicht. Er verwies jedoch auf den Bau einer Batteriefertigung am Werk in Chattanooga/Tennessee. Man müsse »noch mehr lokal tun«. Volkswagen fühle sich als integraler Bestandteil der US-Wirtschaft, betonte Antlitz. (Reuters/jW)