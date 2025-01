Flixtrain an mehr Bahnhöfen vertreten

München. Das Eisenbahnunternehmen Flixtrain weitet seine Kooperation mit Regionalbahnen über sogenannte Kombitickets weiter aus. Wie der Anbieter am Donnerstag in München mitteilte, werden ab sofort 230 weitere Ziele in Nordrhein-Westfalen über einen Umstieg an das Fernverkehrsnetz von Flixtrain angebunden. Damit verdoppelt das Unternehmen die Zahl der mit seinem Zugangebot erreichbaren Städte nahezu. 50 Flixtrain-Haltestellen gibt es demnach in ganz Deutschland und nun 500 Stationen über die Regionalzugkooperation. (AFP/jW)