Zuwanderung lässt Bevölkerung wachsen

Wiesbaden. Zum Jahresende 2024 lebten fast 83,6 Millionen Menschen in Deutschland. Das geht aus Schätzungen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Demnach wuchs die Bevölkerung im Laufe des Jahres um knapp 100.000 Menschen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 war die Bevölkerung aufgrund der deutlich höheren Nettozuwanderung noch um knapp 340.000 gewachsen. Wie in allen Jahren seit 1990 fiel die Bilanz der Geburten und Sterbefälle negativ aus, da erneut mehr Menschen starben als geboren wurden. (dpa/jW)