Personalabteilungen für KI-Nutzung offen

Berlin. Die Personalabteilungen vieler Unternehmen in Deutschland haben sich einer Umfrage zufolge offen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) gezeigt. Noch setzen zwar wenige Firmen KI-Technologien zur Urlaubsregelung oder Fortbildungsplanung ein, aber das Interesse ist groß, wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mitteilte. Personaler könnten demnach bei vielen Aufgaben entlastet werden. Nach Angaben des Verbands schreiben bereits heute 14 Prozent der Unternehmen Arbeitszeugnisse mit KI-Unterstützung. Für 45 Prozent der Firmen kommt das zukünftig in Frage. (AFP/jW)