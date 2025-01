Aufruf gegen US-Mittelstreckenwaffen

Berlin. Friedensaktivisten und Wissenschaftler rufen vor der Bundestagswahl dazu auf, die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu verhindern. Die Kandidaten sollten auch nicht zulassen, dass Deutschland sich an der Entwicklung europäischer Mittelstreckenwaffen beteiligt, heißt es in einem offenen Brief, der an diesem Freitag von der Friedensorganisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges) vorgestellt werden soll. Im Juli 2024 hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen. (dpa/jW)