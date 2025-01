Trump-Dekret: Ansarollah wieder »Terrororganisation«

Washington, D.C. US-Präsident Donald Trump will die Ansarollah im Jemen wieder zu einer »ausländischen Terrororganisation« erklären. Er begründete dies mit »zahlreichen Angriffen auf zivile Infrastrukturen, einschließlich mehrerer Angriffe auf zivile Flughäfen in Saudi-Arabien« und »seit Oktober 2023 mehr als 300 Geschossen auf Israel«, wie aus einem entsprechenden Dekret vom Mittwoch hervorgeht. Bis die Anordnung in Kraft tritt, könnten mehrere Wochen vergehen. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte eine solche Einstufung im Jahr 2021 aufgehoben, um Hilfsorganisationen eine Arbeit im Jemen zu ermöglichen. (AFP/jW)