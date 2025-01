EU-Parlament: Tusk ruft zu Aufrüstung auf

Strasbourg. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat am Mittwoch in einer Rede im EU-Parlament die »Europäer« dazu aufgerufen, den neuen US-Präsidenten Donald Trump »ernst zu nehmen« und deutlich mehr in ihre »Verteidigung« zu investieren. Er appellierte an die EU-Mitgliedsländer, die Trump-Forderung nach Verteidigungsausgaben in Höhe von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts als »Ansporn« zu begreifen. Polen gibt bereits mehr als vier Prozent seines BIP für Verteidigung aus und liegt damit an der Spitze der EU-Länder. Das Land hat in diesem Halbjahr den rotierenden Vorsitz des Rates der Europäische Union inne. (AFP/jW)