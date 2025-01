Hilferuf für Uniklinik Ruppin-Brandenburg

Neuruppin. Die Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund (MB) sowie der Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, haben in einem gemeinsamen Brief an die neue Gesundheitsministerin Britta Müller finanzielle Unterstützung für das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg eingefordert. Darin heißt es, die flächendeckende Gesundheitsversorgung in der Region sei akut gefährdet. Sie weisen darauf hin, dass durch die Schließung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (MKG) am Universitätsklinikum bereits jetzt schon medizinische Leistungen der MKG wegfallen, die nicht komplett kompensiert werden können. Damit wird die ärztliche Versorgung in dem Bereich ambulant wie stationär im gesamten Nordwesten Brandenburgs stark eingeschränkt. Nun könnte eine weitere Ausdünnung der Gesundheitsversorgung drohen. (jW)