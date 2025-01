IG Metall fürchtet um Rüstungsjobs

Bremen. Die IG Metall fordert von Airbus eine Garantie für den Standort Bremen, wie »Buten un binnen« am Dienstag berichtete. Die Gewerkschaft hatte die wirtschaftspolitischen Sprecher der Stadtratsparteien zu einem Informationsgespräch mit dem Betriebsrat von Airbus Defence & Space eingeladen, um die Politik für die »Bedenken und Sorgen zur Zukunft des Betriebes zu sensibilisieren«, wie der Weserkurier am Freitag berichtete. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten bei Airbus Defence & Space in Bremen unter anderem an dem Militärtransporter A400M. Dessen Produktion sollte noch bis Ende 2028 laufen. Das Aus könnte aber früher kommen. Denn gegenwärtig produziere Airbus mehr Flugzeuge, als es verkaufe, außerdem hätten einige Länder ihre Käufe storniert, wie der Weserkurier am Freitag unter Berufung auf die Gewerkschaft berichtete. Die Streichung von 84 Stellen in Bremen hatte Airbus bereits angekündigt. Eine Entscheidung soll bis zum Ende des ersten Quartals verkündet werden. In Bremen werden die Rümpfe der A400M gebaut; 300 Stellen in der Produktion und 200 im Ingenieurbereich hängen nach Angaben der IG Metall an dem Programm. (jW)