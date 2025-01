Serbien: Studenten rufen zu Streik auf

Belgrad. Die Anführer der seit Wochen andauernden Studentenproteste in Serbien haben zu einem Generalstreik aufgerufen. Eine führende Studentengruppe veröffentlichte am Mittwoch in mehreren Onlinenetzwerken einen Aufruf zu »allgemeinem zivilem Ungehorsam« am Freitag. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad mit 15 Toten im November kommt es in Serbien regelmäßig zu Demonstrationen gegen die Regierung, der in diesem Zusammenhang Korruption vorgeworfen wird. Die Studentenführer riefen dazu auf, am Freitag nicht zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Restaurant zu gehen. »Nehmen wir unsere Freiheit selbst in die Hand«, erklärten sie im Onlinedienst Instagram und fügten hinzu: »Eure Beteiligung macht den Unterschied.« Zuvor hatten vereinzelte Gewerkschaften und Berufsverbände bereits Streiks angekündigt. (AFP/jW)