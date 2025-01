Waffenruhe: Ansarollah lassen Besatzung frei

Sanaa. Nach der Waffenruhe im Gazastreifen haben die Ansarollah im Jemen nach eigenen Angaben die Besatzung eines vor mehr als einem Jahr gekaperten Frachters freigelassen. Der Oberste Rat habe »die Freilassung der Besatzungsmitglieder der ›Galaxy Leader‹ verkündet, die am 19. November 2023 während der Gazasolidaritätskampagne festgesetzt wurden«, meldete die Agentur SABA am Mittwoch. Die Freilassung der Crew sei »zur Unterstützung der Waffenruhe« erfolgt. Der Frachter gehört einer britischen Reederei und war von einer japanischen Firma gechartert worden, steht aber auch mit dem israelischen Geschäftsmann Abraham Ungar in Verbindung. Am Sonntag trat ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe und den Austausch von Gefangenen in Kraft. Die Ansarollah kündigten daraufhin an, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zurückzufahren. (AFP/jW)