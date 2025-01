Angreifer nach Attacke in Tel Aviv getötet

Tel Aviv. Bei einem Messerangriff in Tel Aviv sind laut israelischem Rettungsdienst vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Angreifer sei von einem Passanten erschossen worden, hieß es zu der Attacke vom Dienstag. Die Times of Israel berichtete am Mittwoch, dass es sich bei dem Angreifer um einen marokkanischen Staatsbürger mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung in den USA gehandelt habe. Die vier Angegriffenen seien demnach Mitglieder der Streitkräfte Israels. (dpa/jW)