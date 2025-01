Libanons Kinder hungern wegen Krieg

Beirut. Nach dem mehr als einjährigen Krieg Israels gegen den Libanon leiden nach Schätzungen einer Hilfsorganisation eine halbe Million Kinder an akutem Hunger. Bis März liefen mehr als 500.000 Kinder Gefahr, in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung beeinträchtigt zu sein, teilte Save the Children laut dpa vom Mittwoch mit. Besonders stark betroffen seien palästinensische und syrische Flüchtlinge. »Der jüngste Konflikt hat das Land nun noch tiefer in Armut gestürzt. Fast ein Drittel der Kinder ist nach den Bombenangriffen nun von Hunger bedroht«, heißt es in der Mitteilung. (dpa/jW)