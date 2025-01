Wirtschaftsflaute in BRD hält weiter an

Frankfurt am Main. Das Konjunkturtief der deutschen Wirtschaft hält weiter an. Wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Januar am Mittwoch mitteilte, dürfte es der Wirtschaft auch im ersten Vierteljahr 2025 »noch nicht gelingen, sich aus der lang anhaltenden Stagnationsphase zu befreien«. Die BRD-Wirtschaft sei im vierten Quartal 2024 »kraftlos« geblieben, »besonders schwach dürfte sich erneut die Industrie entwickelt haben«, hieß es. Aufträge aus dem Ausland seien verhalten geblieben, der Bausektor dürfte kaum Wachstumsimpulse geliefert haben, konstatierte das Geldhaus. (dpa/jW)