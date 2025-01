Thüringen: Ermittlung gegen BSW-Minister

Erfurt. Die Staatsanwaltschaft in Erfurt ermittelt gegen Thüringens Finanzministerin Katja Wolf und Infrastrukturminister Steffen Schütz, wie am Mittwoch bekanntgeworden ist. Beide sind Vorsitzende des Landesverbandes des BSW. Wolf soll laut dpa im Verdacht stehen, sich von Schütz bestechen lassen zu haben, als sie noch Oberbürgermeisterin in Eisenach war. Dabei soll es um Wolfs Aufenthalt auf einem Anwesen von Schütz auf Mallorca und die Bewerbung Eisenachs als Standort für ein »Zukunftszentrum« des Bundes gehen. Die Justizbehörde habe die Aufhebung der Immunität der beiden beantragt. (dpa/jW)