Naturschutz: Gericht verurteilt Niederlande

Den Haag. Die Niederlande müssen nach einem Gerichtsurteil strengere Maßnahmen zum Naturschutz ergreifen. Der Staat tue viel zu wenig gegen die Schädigung der Natur durch Stickstoffausstoß, vor allem durch die Landwirtschaft, urteilten die Zivilrichter in Den Haag, wie dpa am Mittwoch berichtete. Das Gericht gab damit einer Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace statt. Die Regierung muss nun dafür sorgen, dass die schädlichen Emissionen von Stickstoffverbindungen in Naturschutzgebieten bis Ende 2030 um mindestens 50 Prozent reduziert werden. Das Urteil hat Folgen für die intensive Viehwirtschaft und gilt als Schlag für die rechte Koalition. (dpa/jW)