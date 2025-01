Türkei: Festnahmen nach Hotelbrand

Ankara. Nach dem verheerenden Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet mit 76 Toten hat die Polizei neun Menschen festgenommen. Darunter sei auch der Hotelbesitzer, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch mit. Im Fokus der Ermittlungen stehen unter anderem die Brandschutzmaßnahmen. Auch die Behörden geraten zunehmend in die Kritik. Überlebende berichteten, dass während des nächtlichen Brandes kein Feueralarm ausgelöst worden sei und Gäste in völliger Dunkelheit in Fluren voller Rauch nach Fluchtwegen in dem 12stöckigen Gebäude suchen mussten. (Reuters/jW)