Das Programm der 75. Berlinale (13. bis 23. Februar) steht fest: Die Festivalleitung stellte am Dienstag in Berlin die Filmauswahl vor. Gezeigt werden u. a. außer Konkurrenz das Bob-Dylan-Biopic »Like A Complete Unknown« von James Mangold mit Timothée Chalamet sowie der Science-Fiction-Film »Mickey 17« von Bong Joon Ho mit Robert Pattinson.

Im Wettbewerb laufen 19 Filme, unter anderem von Richard Linklater, Michel Franco und Hong Sang Soo. Auch der Film »If I Had Legs I’d Kick You« von Mary Bronstein mit A$AP Rocky, Rose Byrne und Conan O’Brien hat Chancen auf den Goldenen Bären. Die Weltpremiere von Tom Tykwers neuem Kinofilm »Das Licht« eröffnet das Festival. Die Eröffnungsgala und der Film werden live in Kinos in sieben deutschen Städten übertragen. (dpa/jW)