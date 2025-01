Syrien: Übergabe von Gefängnissen abgelehnt

Hasaka. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDK), die in einem Gefängnis in der nordsyrischen Stadt Hasaka mehrere tausend gefangene Kämpfer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) bewachen, lehnen es ab, die Einrichtung an Damaskus zu übergeben. Einer am Dienstag veröffentlichten Reportage der Agentur Reuters zufolge habe der IS seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad bereits zweimal versucht, die Gefangenen zu befreien. Laut dem Bericht misstrauen die SDK den neuen Machthabern in Damaskus, die ebenfalls einen dschihadistischen Hintergrund haben. (Reuters/jW)