Gabun hat neues Wahlgesetz

Libreville. In Gabun ist ein neues Wahlgesetz in Kraft getreten. Das berichtete der Sender Africa News am Dienstag. Zu den Neuerungen gehört, dass Abgeordnetensitze auch an Vertreter der im Ausland lebenden Gabuner gehen und dass Doppelstaatsbürger bei allen Wahlen, außer bei den Präsidentschaftswahlen, kandidieren können, ohne ihre andere Staatsangehörigkeit aufzugeben. Die Opposition des Landes ist allerdings enttäuscht, da die neue Regelung keinen Ausschluss der Militärs von künftigen Wahlen vorsieht, die 2023 durch einen Putsch an die Regierung kamen. (jW)