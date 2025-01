Israels Generalstabschef erklärt Rücktritt

Tel Aviv. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Dies solle am 6. März in Kraft treten, bestätigte ein Armeesprecher. Als Grund nannte Halevi »die Anerkennung meiner Verantwortung für das Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober«. Mehrere Repräsentanten der Armee waren nach dem Angriff der Hamas vom 7.10.2023 zurückgetreten. Viele Israelis werfen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, bislang keine persönliche Verantwortung für das politische und militärische Versagen am 7. Oktober eingeräumt zu haben. (dpa/jW)