DHL setzt auf mehr Paketautomaten

Bonn. DHL, Marktführer in der Paketzustellung, kündigte am Dienstag an, aus Kostengründen die Anzahl seiner Abhol- und Abgabestationen bis 2030 von derzeit 15.000 auf 30.000 zu verdoppeln. Die Konkurrenten GLS und DPD wollen 3.000 gemeinsame Stationen bis 2027 betreiben. Hinzu kommt der österreichische Anbieter Myflexbox, dessen Stationen mehrere Paketfirmen nutzen. DHL setzt auf unterschiedliche Automaten, die an Supermärkten, Bahnhöfen, Tankstellen oder öffentlichen Plätzen stehen. (dpa/jW)