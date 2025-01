Textilindustrie: IG Metall für 6,5 Prozent mehr

Frankfurt am Main. Mit einer Forderung nach 6,5 Prozent mehr Gehalt zieht die IG Metall in die Verhandlungen für rund 100.000 Beschäftigte der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Mindestens soll das Monatsgehalt um 200 Euro steigen, um Preissteigerungen auszugleichen, so die Gewerkschaft. Angesichts der hohen Belastungen seien zudem ausgeweitete Regelungen zur Altersteilzeit notwendig. Für Gewerkschaftsmitglieder will die IG Metall einen Extrabonus herausholen. (dpa/jW)