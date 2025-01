Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit kommt zur Leipziger Buchmesse. Neben ihr werden einige bekannte norwegische Autoren wie Karl Ove Knausgård, Lars Mytting und Linn Strømsborg vor Ort sein, wie die Direktorin von Norwegian Literature Abroad (Norla), Margit Walsø, bei einer Pressekonferenz zur Leipziger Buchmesse am Montag in der norwegischen Botschaft in Berlin mitteilte. Norwegen ist diesjähriges Gastland der Leipziger Buchmesse. 2017 wurde Mette-Marit zur Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland ernannt. Das norwegische Königshaus schreibt über sie, sie sei davon überzeugt, dass es ein Buch für alle gebe. Das literarische Motto des Gastlandes lautet »Traum im Frühling«. Die Leipziger Buchmesse findet im Verbund mit der Manga Comic Con und dem Lesefest »Leipzig liest« vom 27. bis 30. März unter dem Motto »Worte bewegen Welten« statt. Im vergangenen Jahr besuchten 283.000 Menschen die Messe. (dpa/jW)