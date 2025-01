Industriestaaten: Angst vor Trump

München. Besonders in Europa und den USA erwarten Wirtschaftsexperten negative Folgen durch Donald Trump als US-Präsidenten, so das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Befragung, für die das Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik im Dezember 1.400 Menschen in 125 Ländern interviewten. Demnach denkt in Nordamerika, Europa und Ozeanien der überwiegende Teil der Befragten (80 Prozent), mit Trumps Regierungsantritt werde der internationale Handel schwieriger. In Regionen wie Zentral- und Südasien und im nördlichen, östlichen und südlichen Afrika seien die Erwartungen positiver. (AFP/jW)