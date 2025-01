Kanada: Trudeau-Vize will übernehmen

Ottawa. Nach der Rücktrittsankündigung von Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat seine frühere Stellvertreterin Chrystia Freeland ihre Kandidatur für das Amt der Parteivorsitzenden der Liberalen Partei und damit auch für das Amt der Regierungschefin verkündet. Freeland bezeichnete sich bei der Verkündung ihrer Kandidatur am Sonntag (Ortszeit) in Toronto als »kampferprobte Anführerin«. Sie versprach, einen harten Kurs gegenüber der neuen US-Regierung zu fahren. Die vormalige Finanzministerin war im Dezember von ihren Regierungsämtern zurückgetreten, nachdem sie Trudeau vorgeworfen hatte, seine eigenen politischen Interessen vor die dringend notwendige Vorbereitung des Landes auf die neue Trump-Regierung zu stellen. Kurz darauf kündigte Trudeau seinen Rücktritt als Premier an. (AFP/jW)