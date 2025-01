Sachsen: Übergriff auf Linke-Wahlhelfer

Dresden. Wahlkampfhelfer der Partei Die Linke sind am Wochenende in Dresden angegriffen worden. Wie der MDR am Sonntag abend online unter Verweis auf Polizeiangaben berichtete, wurden Betreiber eines Infostandes des Jugendverbandes Linksjugend Solid bedroht und beleidigt. Acht junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren sollen zielgerichtet auf den Stand zugegangen sein. Die Gruppe sei auf etwa 20 Personen angewachsen. In Richtung eines Wahlkämpfers sei eine brennende Zigarette geschnippt und schließlich der Tisch zerstört worden. (jW)